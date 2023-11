Propaganda statt moderne öffentliche Verkehrsmittel

Mit Staunen verfolge ich die massive Propaganda, um unbedingt eine Mehrheit für die Umsetzung der "Stadt-U-Bahn" in Salzburg mit derzeit geschätzten 2,8 Mrd. Euro zu erhalten.

Auf Plakaten wird etwa (wissenschaftlich nicht belegt) als Pro-Argument von bis zu 13 Millionen ersparten Personenkilometern jährlich geschrieben. Da diese Tunnellösung lediglich entlang einer N/S-Achse parallel zu bestehenden Verkehrswegen errichtet würde, ist diese Aussage nicht haltbar. Da man private Pkw nicht aus der Stadt verbannen will, würden wie bisher auch die meisten neben der Lokalbahn vor sich hin stauen und sich der Stau in Salzburg weiter fortsetzen (Stauhauptstadt). Auch hat niemand davon einen Vorteil, der von dieser Achse Wege nach Westen oder Osten zu bewältigen hat und müsste - so wie bisher auch - ein oder zwei Mal nach S-Link-Fahrt umsteigen.

Zudem wird behauptet, mit dem S-Link würden neue Triebwägen angeschafft. Dem mag so sein. Allerdings können mit einer oberflächlichen Mobilitätslösung, die weit kostengünstiger ist, neben deren Errichtung zusätzlich zahllose neue Waggons und Busse angeschafft werden und kann mehr Personal, um diese zu lenken, beschäftigt werden. Weiters ist darüber hinaus immer noch davon auszugehen, dass auch so keine 2,8 Mrd. Euro erreicht werden, wodurch Steuermittel für soziale, ökologische und andere Zwecke übrig bleiben würden.

Als Ganzjahres-Radfahrer und Benutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln betrachte ich eine erhöhte Taktung, die Schaffung von Nachtbussen entlang der Hauptlinien, die Verlängerung bestehender Linien als Anschluss an benachbarte Öffi-Netze (Oberösterreich, Bayern) und etwa die Verlängerung der Lokalbahn über Burghausen nach Braunau als weit sinnvoller auf dem Weg hin zu moderner Mobilität.

Beispiellos viel Geld für eine unterirdische Lösung auszugeben, die am Ende außer vermeintlichem Prestige einzelner Parteien und Tunnelbauunternehmen kaum etwas bringt, gehört aber nicht dazu.

Christian Mokri, 5110 Oberndorf