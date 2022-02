Prorussisch oder proeuropäisch?

"Auf Du und Du mit Putin" (SN v. 19. 2.) zeigt die große Zahl aktiver und vor allem ehemaliger österreichischer Bundeskanzler und Minister, die sich für russische Interessen einsetzen. Es erwächst der Eindruck, dass sich diese viel stärker in prorussischen als in proeuropäischen Foren engagieren. Der ehemalige Bundeskanzler Kern wirft dabei dem Westen vor, sich zu wenig in russische Positionen hineinzudenken, sich zu wenig "in die Schuhe anderer zu stellen". Interessant dabei ist, dass vergleichbare Bemühungen für die nach Europa strebende Ukraine nicht erkennbar sind, deren Schuhe sind offensichtlich unbedeutend. Auch für das Land Salzburg und die Festspiele, die Putin hofierten und ihn als Ehrengast zum Jubiläumsfestival 2020 einladen wollten. In Anbetracht der letzten Entwicklungen ist das alles eigentlich zum Genieren.





Otto Naderer, 5110 Oberndorf