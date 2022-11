Protest an falscher Stelle

Dass so wenig gegen die Klimakatastrophe getan wird, ist tatsächlich frustrierend. Einige Umweltschützerinnen und Umweltschützer kleben sich - offenbar aus Ärger und Verzweiflung - an Kunstwerke oder stark befahrene Straßen. Es wäre jedoch sinnvoller, den tatsächlichen Klimazerstörern das Leben schwer zu machen; und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Haben sich nicht die diversen Direktoren und Großaktionäre von Erdölmultis und Investmentfonds sowie all die Oligarchen dieser Welt eine Konfrontation mit den Klimaschützern verdient?

Sollte man sich nicht an deren Jachten und Business-Jets kleben? Oder ihre Luxusimmobilien klar kenntlich machen? Die Verantwortlichen für den Klimawandel sollten endlich benannt und persönlich zur Verantwortung gezogen werden.

Dr. Heinz Högelsberger, 1190 Wien