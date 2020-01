Protest von mündigen Bürgern

Der Artikel bezüglich der Rodungen und der Vorgangsweise für die doch nötige Infrastruktur für Strom zeigt ganz klar auf, wie es keinesfalls funktionieren kann und wird. Österreich bezeichnet sich als bekennendes EU-Land, als Mitglied hat man aber auch die Spielregeln einzuhalten. Diese geben auch die auf europäischer Ebene ausverhandelten und zu vollziehenden Gesetze und Vorschriften hier eindeutig vor.

Wenn der Betreiber nun rechtliche Schritte gegen die Waldbesetzer in Vigaun evaluiert, so sollte sich dieser Betreiber aber auch darüber ehestens im Klaren werden, dass nicht diese aktive wachsende Gemeinschaft von Bürgern das Problem sind, sondern das Problem sind die rechtswidrige Vorgangsweise des Betreibers samt der rechtswidrig zustimmenden Behörde und der rechtswidrigen Zustimmung und das Verstecken der Salzburger Politik.

Man darf sich im 21. Jahrhundert, wo man bekanntlich europäische Gesetzestexte und Abkommen auch im Internet findet, nicht mehr wundern, wenn Menschen aufstehen und für ihre ihnen zustehenden Rechte eintreten, wie sie dies überdies schon seit langem auch angekündigt haben. Genau das tun diese "Besetzer", wie sie von manchen eigentlich etwas verächtlich dargestellt werden. Ich kann sie nur als mündige österreichische Bürger bezeichnen, wo überdies jeder mit der Volljährigkeit seine Rechte und Pflichten als Staatsbürger annimmt und angenommen hat und daraus auch verpflichtet ist, diese auch einzuhalten und zu verteidigen und wo jeder Bürger auch verpflichtet ist, bestehendes Unrecht aufzuzeigen und dagegen im Rahmen seiner Möglichkeiten vorzugehen.

Was jetzt dringend "repariert" gehört, ist die Tatsache, dass hier bei dieser geplanten Leitung bereits seit Anbeginn und auch jetzt bei den bereits begonnenen Schlägerungen massiv gegen europäisches Recht verstoßen wird. Es sind also keine "Spinner" und "Berufsdemonstranten" oder sonstige "Blinde" am Werk, die sich an Bäume hängen, die nicht wissen, was sie tun, sondern es sind Personen mit Courage, Herz, Hirn und Verstand, die ihren, unseren Rechtsstaat verteidigen! Solange das aber nicht in den Köpfen der Zuständigen ankommt, kann und wird sich das Konfliktpotential nur noch verstärken!

Diese Courage stünde eigentlich auch der Salzburger und auch der österreichischen Politik recht gut an und es wäre auch deren Pflicht, jetzt und hier im Sinne des europäischen Rechts einzugreifen, um die Sache nicht doch noch eskalieren zu lassen.



Isidor Ziller, 5421 Adnet