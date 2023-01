Provisorische Reinigung sollte selbstverständlich sein

Zum Leserbrief von Frau Sylvia Spornberger:

Es ist schon interessant, welches Verständnis manche von Müllentsorgung haben. Behältnisse vor der Entsorgung provisorisch zu reinigen, so dass es zu keiner Geruchsbelästigung oder Schimmelbildung kommt, sollte selbstverständlich sein, egal ob man in einem Einfamilienhaus oder in einem Mehrparteienhaus wohnt. Bei öligen Rückständen wirkt ein Tropfen Spülmittel Wunder. Man denke nur an die Mitarbeiter der Müllabfuhr, die jede Tonne vor der Entleerung öffnen müssen, oder an alle anderen, die mit unserem Müll in Berührung kommen.

Auch die Restmülltonne wird - vorausgesetzt man nutzt das Angebot der Stadt Salzburg und trennt richtig - nur 14-tägig entleert. Daher macht es keinen Unterschied, wo der entsprechende Abfall gesammelt wird.

Die egoistische Einstellung einzelner bringt uns leider nicht weiter.





Andrea Berger, 5020 Salzburg