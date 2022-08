Prozentuelle Pensionserhöhung ist ungerecht

Den drei Leserbriefschreibern vom 18. August muss ich vollkommen recht geben

(Pensionsrecht anpassen,Konflikt um Pensionserhöhung und Absolute Pensionserhöhung). Schon meine Eltern haben sich immer darüber geärgert, dass Pensionen prozentuell angepasst wurden. Dies hat immer zur Folge, dass höhere Pensionen noch mehr steigen als geringere Pensionen auch wenn man versucht, mit verschiedenen Prozentsätzen anzupassen. Nun bin ich seit kurzem selber in Pension, dank gutem Verdienst während meines Arbeitslebens reicht diese auch gut aus. Unsere Pensionen müssen - großteils - von den Jungen bezahlt werden, deren Einkommen bei weitem keine 10 % Steigerung erwarten lassen. Die Forderungen der Pensionistenverbände sind daher weit überzogen. Würde man den Prozentsatz der Inflation von der aktuellen Durchschnittspension (Alterspension 2021 lt. PVA 1.596) rechnen und diesen Fixbetrag - also EUR 127,68 bei 8 % Anpassung) allen Pensionisten geben, wäre das viel gerechter und die jährlichen Verhandlungen könnten entfallen. Die Regierung sollte den Mut aufbringen, auf Fixbetrag umzustellen und das auch in Zukunft so beizubehalten.

Gerda Kanzler, 5020 Salzburg