Prüft man nun oberirdische und günstigere Lösungen?

So so, die von uns Bürgern finanzierte S-Link-Abstimmung ist also deutlich gegen die geplante Verlängerung der Salzburger Lokalbahn ausgegangen. Daher dürfen wir uns nächstes Jahr eine neue landesweite Abstimmung bezahlen. Warum hat man das nicht gleich gemacht? Warum hatten die, die es am meisten betrifft, nicht gleich ein Mitspracherecht? Und was ist, wenn da wieder ein Nein zum S-Link herauskommt? Stimmt man dann so lange in immer größer werdenden konzentrischen Kreisen ab, bis das Ergebnis endlich passt? Oder prüft man endlich seriös, ob es nicht adäquate oberirdische und wesentlich günstigere Lösungen gäbe? Es gibt ernsthafte Leute, die Alternativen ausgearbeitet haben. Die sind sicher nicht alle deppert und verdienen es, dass ihre Ideen gleichrangig in Erwägung gezogen und angehört werden.

KR Mst. Walter Braun, 5020 Salzburg