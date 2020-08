Prüfung für ältere Autorfahrer ist unbedingt notwendig

Ein Leserbrief wie der vom 04.08. von Hr. Neubacher kann nicht unwidersprochen bleiben.

Gott sei Lob und Dank, dass das Geschrei immer lauter wird, wenn - wie in den letzten Monat vermehrt der Fall - ein betagter Mensch einen Unfall verursacht.

Und noch viel lauter soll geschrien werden zu diesem Thema! Weil hier seitens Politik/Staat zu Gunsten von Wählerstimmen und zu Lasten unschuldiger Menschenleben verantwortungslos taktiert wird.

Wie in vielen anderen Lebensbereichen ist es auch hier zum Scheitern verurteilt, alleine an die Eigenverantwortung des Einzelnen zu appellieren. Jeder kann ein Lied davon singen, dessen betagtes Familienmitglied Auto und Führerschein mit der letzten Bastion der Eigenständigkeit und des Menschseins gleichsetzt und ebenso wild entschlossen verteidigt. Raser, Telefonierer, Alkoholiker - allesamt fahrlässig, unverantwortlich und hoffentlich hoch bestraft. Aber älter zu werden und dadurch nur mehr bedingt fahrtauglich zu sein, ist im Gegensatz dazu absehbar und betrifft uns alle! Prüfungen zur Fahrtauglichkeit überlebt man bestimmt, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein vielleicht nicht.





Sabine Stolz, 5081 Anif