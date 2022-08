Psychische Belastung der Jugend

Mehr als erstaunt bin ich über die Diskussionen der ach so belasteten Jugend durch Corona! Viel zu wenig ist die psychologische Betreuung der Jugend, und darum hat diese Generation die größten Probleme überhaupt. Absolut lächerlich erscheint mir auch die Aussage eines Studenten, der über fehlende soziale Kontakte klagt und seelisch zu vereinsamen droht. Geht es bitte sehr noch?

Ob mit oder ohne Corona, die arme Jugend kommuniziert doch ohnedies online über WEB oder Handy. Niemand spricht über die mittlere oder ältere Generation, die durch Arbeit in Coronazeiten doch mehr als erheblich belastet war. Nur die Jugend zählt, die aufgrund Corona anscheinend lebensunfähig zu sein scheint. Sie wird viel zu sehr in Watte gepackt und absolut verweichlicht erzogen. Was hier heranwächst, ist unsere Zukunft, und davor graut mir ehrlich gesagt. Auf der einen Seite Proteste wie u. a. Friday for future, auf der anderen Seite maximaler Energieverbrauch und Resourcenverschwendung, weil sie alles haben will, Akkuverbrauch ohne Ende und der Strom kommt ohnedies aus der Steckdose, oder Energiedrinkdosen und Fast-Food-Ketten-Sackerl die hemmungslos in die Landschaft geschmissen werden. Und da jammert man, dass unsere Jugend mehr Psychologen braucht? Das einzige, was unsere Jugend benötigt, ist dringend eine ordentliche Erziehung und viel mehr Hausverstand. Wenige Ausnahme gibt es jedoch wohlgemerkt "wenige".





Bernd Aberer, 5302 Henndorf