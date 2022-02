Psychologische Kriegsführung

Der Ukraine-Konflikt wird zu einem psychologischen Krieg. Hoffentlich bleibt es bei der Psychologie. Denn jeder moderne Krieg wird zur Katastrophe für alle Betroffenen. Sieger wird es nicht geben - nur Zerstörung, Tod, Leid, Elend, Flucht, Vertreibung, Niedergang und danach Trauer, Schmerz, Wut und Hass. Es dauert lange, bis die Seelen nach einem Krieg heilen. Ja, das kann Generationen dauern. Die Geschichte zeigt uns das.

Präsident Wladimir Putin pokert mit seinem militärischen Potential. Die Westmächte wollen ihr Potential nicht einsetzen, denn sie wissen, was das bedeuten würde. Präsident Joe Biden malt sogar das Schreckensbild eines Weltkrieges an die Wand. Es lohnt sich, in die Geschichte zurückzublicken. Leider ist es auch wahr, dass die Westmächte sich nicht einig sind und dass viele Staaten - inklusive Deutschland - für solch einen Krieg nicht hinreichend gerüstet sind. Wie kann eine Lösung aussehen, die Präsident Putin zum vordergründigen Sieger eines psychologischen Krieges macht, und er für diesen Sieg von seinen Landsleuten Applaus erwarten kann? Zu diesem Zweck würde ich sogar so weit gehen, dass die Annexionen der Krim und des Donbass völkerrechtlich anerkannt werden und alle Sanktionen aufhören - zum Vorteil für alle Seiten. Im Gegenzug muss die Souveränität der verbleibenden Ukraine gewährleistet bleiben. Österreich bekam zehn Jahre nach dem zweiten Weltkrieg seine Souveränität, als es bereit war, seine Neutralität nach Schweizer Muster zu erklären. Das hatten die Sowjets damals im Kalten Krieg verlangt.

Franz J. Auersperg, 5151 Nußdorf am Haunsberg