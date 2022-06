PTS wird zu wenig geschätzt

Zu "Trotz Lehrlingsmangel: Keine Lehrstelle für Poly-Schüler": Wenn man die Stituation der heutigen PTS überhaupt verstehen will, muss man in die Anfänge zurück gehen, denn das Unkraut, das damals gesät worden ist, kann und konnte man bis heute nicht ausrotten.

Österreich beschloss 1962, die Schulpflicht auf neun (neu) Jahre zu verlängern, weil Nachbarstaaten dies bereits schon verwirklicht hatten. Es standen drei Varianten zur Diskussion: Verlängerung der VS, Verlängerung der HS oder 3. ein eigenes Jahr mit Schwerpunkt "Berufsfindung und Berufsvorbereitung", Streitereien waren daher schon vorprogrammiert. Man entschied sich für die dritte Variante und schuf für dieses Pflichtschuljahr gleichzeitig 200 (zweihundert) Umgehungsmöglichkeiten. Damit hat der Staat diesem Pflichtschuljahr schon vor dem Beginn den eigenen Todesstoß versetzt!

Der Start 1966 stand dann außerdem noch unter den schlechtesten Vorzeichen, die man sich überhaupt vorstellen kann: Ablehnung von der Gesellschaft und der Wirtschaft, Ablehnung durch die Eltern und Lehrerschaft, keine Schulbücher und keine geeigneten Lehrmittel, keine ausgebildeten Lehrpersonen (vielfach zwangsbeglückt), kaum adäquate Räumlichkeiten, mangelnde Unterstützung von der eigenen Schulbehörde und Lehrervertretung, ein oft unklarer Lehrplan, Hilflosigkeit auf allen Seiten.

Durch den enormen Einsatz von vielen Lehrern, die auch teilweise schon in anderen Berufen Erfahrungen gesammelt hatten, konnte eine totale Katastrophe verhindert werden. Der Staat bemühte sich zwar im Laufe der Zeit immer wieder, durch "Umstrukturierung" Verbesserungen in die Wege zu leiten, konnte die in der Startphase gemachten schwerwiegenden Versäumnisse bis heute nicht beseitigen.

Der Polytechnische Lehrgang war damals schon eine Pflichtschule, die sich an die regionalen Bedingungen und Anforderungen anpassen musste, um überhaupt eine mögliche Akzeptanz in der Bevölkerung zu schaffen. Auch der "Zustrom" der Schüler konnte von Jahr zu Jahr völlig unterschiedlich sein, sodass immer wieder "neue" Situationen entstanden. Ein positives Image unter derartigen Bedingungen aufzubauen, war und ist daher bis heute kaum möglich!

Josef Moser, PTS-Direktor in Ruhe, 6361 Hopfgarten