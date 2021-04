Punktesystem neu ausarbeiten

Die Abschiebung einer voll ausgebildeten Pflegekraft im Alter von 42 Jahren schlägt in Österreich negative Wellen. Hier ist die Zusammenarbeit von Innenminister Karl Nehammer und Arbeitsminister Martin Kocher unbedingt erforderlich. Es scheitert an einem Punktesystem. Es fehlen der erwähnten Pflegekraft einige Punkte.

In Österreich herrscht doch ein akuter Mangel an Pflegekräften. Es müsste daher doch möglich sein, bei Mangelberufen das Punktesystem in Zusammenarbeit zwischen den beiden Ministerien auszuarbeiten! Die Liste für Schwachstellen im Punktesystem ließe sich anhand der negativen Schlagzeilen, laut denen z. B. Kochlehrlinge während der Lehre von der Abschiebung bedroht waren, fortsetzen. Erst durch ein nachträglich beschlossenes Gesetz konnte dies abgewendet werden. Auch in der Gastronomie und Hotellerie herrscht akuter Mangel an Fachkräften. Die besagte Pflegerin ließ man teuer ausbilden, später "wirft man ihr Prügel vor die Füße"!



Josef Lechner, 5500 Bischofshofen