Dass im 21. Jahrhundert solche Machenschaften des Kriegsverbrechens in Europa überhaupt noch möglich sind, zeigt wie verletzlich unsere Gesellschaft ist. An sich sollte man meinen, dass so ein Kriegstreiber kein Gehör findet - wir haben aus der Geschichte der Weltkriege nicht wirklich etwas gelernt.

Mag. Maximilian Edelbacher, 1190 Wien