Putin provoziert den dritten Weltkrieg

Alleine die unlängst gemeinsamen durchgeführten Manöver, Russland mit dem Belarus, stimmen angesichts des Krieges in der Ukraine, sehr bedenklich. Die dicke Freundschaft Putins mit Lukaschenko, lässt den Schluss zu, dass Putin mit dem Belarus zu einem Großangriff vom Norden die Ukraine erreichen will und somit Kiew auslöschen möchte. Sollte Putin diese Unverfrorenheit besitzen, ist mit einer dementsprechenden Reaktion der Pro-Ukrainischen Staaten, - NATO inbegriffen - zu rechnen, womit man in die Nähe der Gefährdung des Weltfriedens marschiert. So bedrohlich ist dieser Aggressor noch nie aufgetreten. Er provoziert damit den dritten Weltkrieg. Und das weiß er, dieser Wahnsinnige ist unberechenbar und nicht mehr zurechnungsfähig. Für die Ukraine Unterstützer wäre es im Interesse der Erhaltung des Friedens ratsam gewesen, sich aus diesem Höllenspiel herauszunehmen. So ist zu befürchten, dass er seinem dreckigen Ziel näher kommt.





Heinz Pruner, 5020 Salzburg