Putin und die FPÖ

Als endlich alle in der Welt wichtigen Entscheidungsträger auf Kickl und die FPÖ gehört haben, beendet die Ukraine ihren Abwehrkampf und Putin übernimmt die Herrschaft in der Ukraine. Doch sein Macht- und Größenwahn nehmen kein Ende, sodass er eines Tages auch in Österreich einmarschiert. Da ihm der Vormarsch zu langsam geht, beginnt er, unzählige Bomben über Österreich niedergehen zu lassen. Fast alle politischen Führungskräfte in unserem Land, angefangen vom Bundespräsidenten bis über ÖVP, SPÖ, Grüne und Neos, rufen die Österreicher auf, dem tyrannischen Diktator Widerstand zu leisten und für unsere Grundwerte der Freiheit und Demokratie zu kämpfen. Nur Kickl und die FPÖ sagen, wir müssen Verständnis für Putin haben, da doch der Westen und die NATO so böse zu ihm sind. Dabei würde man erwarten, dass sich Kickl und die FPÖ genauso für unsere Grundrechte (die es unter einem Putin sicher nicht gäbe) einsetzen, wie sie es auch bei Corona gemacht haben.



Johann Schnöll, 5020 Salzburg