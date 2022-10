"Putin-Verstehern" die Augen öffnen

Der oftmalig von Putin genannte Grund für die "militärische Spezialoperation" in der Ukraine, nämlich die "Entnazifizierung der Ukraine" wird in dem Moment zur Farce, in dem bekannt wird, dass die Söldnertruppe "Wagner" eine Stütze im Kampf Russlands gegen die Ukraine darstellt.

Nicht nur, dass die Gruppe von ihrem Gründer Dmitri Utkin, einem glühenden Hitler-Anhänger, den Namen nach dem Lieblingskomponisten von Adolf Hitler bekommen hat, so trägt er selbst als Tätowierungen die Siegrunen der Waffen-SS als Kragenspiegel und einen Reichsadler mit Hakenkreuz auf seiner Brust.

Außerdem wurde er 2016 mit dem russischen Tapferkeitsorden ausgezeichnet und wurde in diesem Zusammenhang auch mit Putin fotografiert. Allen "Putin-Verstehern" seien damit hoffentlich die Augen geöffnet.

MMag. Peter Mach, 5280 Braunau am Inn