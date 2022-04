Putin versteht nur Gewalt

Gratulation, Sie sind eine der wenigen Zeitungen, die Klartext reden, und nicht wie viele größere Zeitungen, welche immer wieder nach Argumenten für Putins Aggression suchen. Nicht Putin sei schuld, sondern die NATO. Der größte Schwachsinn. Wer hat in Tschetschenien, in Georgien, in Syrien brutale Kriege geführt? Das war Putins Russland.

Leider wurde das von unseren Politikern und auch den Deutschen immer wieder ignoriert. Business as usual stand im Vordergrund. Mit Schaudern erinnert man sich noch an die Standing Ovations für Putin bei seinem Staatsbesuch gleich nach dem Überfall auf die Krim und den Donbass. Der Ex-Bundespräsident Fischer und der Ex-Wirtschaftskammerpräsident Leitl huldigten diesen Verbrecher, dass es ärger nicht ging. Man machte Witze und herzte sich gegenseitig. Obwohl man damals sehr wohl wusste, was dieser Mensch auf dem Gewissen hat. Und OMV-Chef Seele verdanken wir durch seine Anbiederung an Putin die Milliardenverluste und die Abhängigkeit vom Gas.

Und jetzt macht man noch einen unterwürfigen Besuch bei diesem Völkermörder und betont immer wieder die Neutralität und dass man dadurch keine Waffen an die Ukraine liefern kann. Und die SPÖ schreit da am lautesten. Anscheinend wurde schon vergessen, dass unter Kreisky ganz selbstverständlich Waffen an kriegsführende Länder geliefert wurden. Im Iran-Irak-Krieg hat man sogar beide Kriegsparteien mit schweren Waffen beliefert. Schön langsam muss aber auch den österreichischen und den deutschen Politikern klar sein, dass Putin nur Gewalt versteht. Appeasement-Politik ist hier fehl am Platz. Darüber lacht der Diktator nur. Einzig und allein Waffenlieferungen, wie von dem US-Präsidenten und vielen anderen EU-Ländern schon verwirklicht, können diesen Wahnsinnigen stoppen. Erst wenn Russland, so traurig das klingt, viele Opfer zu beklagen hat, wird vielleicht dort auch ein Umdenken einsetzen und nicht nur den Lügen Putins geglaubt.

Noch länger diesen Genozid an der ukrainischen Bevölkerung mit ansehen zu müssen und nichts dagegen zu unternehmen, geht wirklich nicht mehr länger. Auf Österreich umgemünzt heißt das, so schnell wie möglich die Gaslieferungen boykottieren. Jetzt muss wirklich niemand erfrieren. Und die Wirtschaft wird auch nicht gleich zusammenbrechen. Aus Sicherheitsgründen wäre es natürlich auch für Österreich gut, wenn wir der NATO beitreten. Wie man in der Ukraine sah, hielt die Neutralität Putin von einem Einmarsch nicht ab.

Walter Papst, 1040 Wien