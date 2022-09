"Putin zeigt Schwäche"

Viele westliche Medien wie auch der Vorsitzende des Militärausschusses der EU, Brig. Robert Brieger attestieren Putin Schwäche. Es mag schon stimmen, dass die russische Armee im Moment der von allen Seiten unterstützten und hochgerüsteten Ukraine unterlegen ist. Dennoch ist die Teilmobilmachung in Russland ein Zeichen der Entschlossenheit. Mir stellt sich die Frage, wie entschlossen die verwöhnte westliche Gesellschaft dem entgegentreten wird. Denn vielerorts ist die Senkung der Raumtemperatur schon ein gravierender Einschnitt in das Wohlbefinden. Die Frage nach der Einsatzbereitschaft der seit Jahrzehnten unterfinanzierten europäischen Armeen will ich mir gar nicht stellen.





Mario Gubesch, B.A. MBA, 4540 Bad Hall