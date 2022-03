Putins Lügenpropaganda entlarven

Meiner Meinung nach gibt es drei unwiderlegbare Tatsachen, die Putins zynische Lügenpropaganda entlarven:

1. Wenn die Kiewer Regierung Nazis sind (!) und Genozid an den Ukrainern verüben (!), warum werden dann die russischen "Friedenstruppen" (!) nicht mit offenen Armen empfangen, sondern von allen Ukrainern und Ukrainerinnen bekämpft?

2. Warum hat Putin so viel Angst vor einer (im Großen und Ganzen) freien, unabhängigen und faktenbasierten Medienlandschaft, sodass er diese rigoros verbietet und nur mehr staatlich gelenkte und menschenverachtende Lügenpropaganda zulassen kann?

3. Wenn die russische Föderation so attraktiv und dem "dekadenten" Westen so überlegen ist, warum wenden sich dann alle ehemaligen Ostblock-Staaten (inklusive der belarussischen Bevölkerung, bevor sie von Diktator Lukaschenko brutal niedergeknüppelt und eingekerkert wurde) genau diesem Westen, der EU und der NATO zu, um diesen Bündnissen beizutreten oder zumindest neutral zu bleiben?

Hoffentlich hat dieser Albtraum des unmenschlichen "Systems Putin" (und seiner Marionetten), das unbeschreibliches Leid, Zerstörung und Tod über die Ukraine, das russische Volk und die ganze Welt bringt, bald ein Ende.



Mag. Matthias Maislinger, 5020 Salzburg