Putins versteckte Ankündigung zum Atomangriff

Ich vermute, Putin plant wieder eine seiner nicht durchschaubaren mörderischen Strategien, die wie so oft von der westlichen Welt nicht durchschaut werden.

Wenn er seinen konventionellen militärischen Überfall nicht schnell gewinnen kann, und dass kann er durch den heldenhaften, ukrainischen Widerstand nicht, stellt er die bereits angedeuteten atomaren Angriffsgefahren verstärkt in den Raum. Mit der Besetzung des nun dritten ukrainischen Atomreaktors und noch weitere werden folgen, wird ihm seine Bedrohung gelingen, er hält damit ein starkes Faustpfand in der Hand.

Er wird also nicht mit eigenen, russischen Atomwaffen angreifen, sondern steckt russische Söldner in ukrainische Uniformen, und lässt durch sie und "für ihn unbekannten Patrioten" in den bereits besetzten AKW-Anlagen erschreckende Atomunfälle ankündigen und vielleicht sogar auslösen, als unglückliche Unfälle der Ukrainer getarnt. Wir kennen das Spiel bereits aus der Krim und Ostukraine.

Er wird jede russische Beteiligung dazu strikt in Abrede stellen, so wie alle bereits verübten Verhaftungen, Vergiftungen, Morde, Flugzeugabschüsse.

Helmut Hierner, 5700 Zell am See