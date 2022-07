PV-Anlage ruft Behörden auf den Plan

Worum geht es denn hier tatsächlich? (SN-Artikel, 22. 7. 2022 "20 Module an der Hausfassade") Die ganze Welt redet von den Klimazielen, von Strom-Einsparungen, Co2-Einsparungen, usw. Gas-, Öl- und Strompreise explodieren und dann kommt die Behörde und besteht darauf, dass ein klimafreundliches Konzept (Hier geht's um 20 PV-Module auf Privatgrund!) bewilligungspflichtig sei? Dass die Damen und Herren von der Behörde erst ihre Zustimmung geben müssen, um klimaneutral Strom zu erzeugen? Oh natürlich, das Gesetz gibt es ja so vor! Das entschuldigt natürlich jede Schikane!

Ich kann gar nicht zum Ausdruck bringen wie sehr mir diese Bürokratie und diese Bevormundung zum Hals raushängt!

Ich hoffe doch sehr, dass die Behörde zur Vernunft kommt, den Hausverstand über ein veraltetes Gesetz stellt und Herrn Resch nicht dazu zwingt, seine klimafreundliche PV-Anlage wieder demontieren zu müssen. Das würde definitiv ein falsches Zeichen setzen und die Frage ist doch, will besagte Gemeinde hier tatsächlich negativer Vorreiter sein?

Silvia Schachner, 8951 Stainach-Pürgg