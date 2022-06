PV-Anlagen rechnen sich nicht nur!

Anders als Herr Förster im Leserbrief behauptet, sind PV-Anlagen kein Verlustgeschäft, sondern wirtschaftlich betreibbar und haben zusätzlichen Nutzen:

wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Weil anders als die Rechnung von Herrn Förster suggeriert, diese Anlagen, wenn sie ihren Investitionsaufwand durch vermiedene Netzbezugskosten abgedeckt haben (Amortisation), in ihrer Restlaufzeit zum "Nulltarif" liefern.

Aus der eigenen betrieblichen Praxis darf ich berichten, dass dieser Zeitpunkt bei meiner ersten installierten PV-Anlage nach elf Jahren eingetreten ist, bei der 2021 erweiterten und mit einem Batteriespeicher ausgestatteten Anlage für 2031 geplant war, bei anhaltend hohen Einspeisetarifen (für den Stromüberschuss der Anlage) jedoch schon 2027 zu datieren ist.

Investition in die Zukunft: Vielleicht kennt Herr Förster schon die Strompreise in zehn Jahren, ich tue das nicht. Wenn diese in den nächsten Jahren nicht drastisch sinken, sondern weiter steigen, ist die eigene PV-Anlage oder aber auch ein Nutzungsrecht an einer solchen oder einer vergleichbaren Anlage (z. B. www.oekostromboerse.at/sinnhub.html ) aber eine Versicherung gegen deren Anstieg, weil die Kosten mit den Anlagenpreisen des Errichtungsjahrs "eingefroren" sind.

Der ökologische Nutzen von erneuerbaren Energien ist in Zeiten von Klimakrise und Hitzerekorden im Juni unbestritten, mit jeder kWh aus Ökostromanlagen steigt außerdem die Unabhängigkeit von Potentaten aus Förderländern fossiler Energieträger.





Ing. Dr. Franz Kok, Obmann Ökostrombörse Salzburg, 5020 Salzburg