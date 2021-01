Qualität statt Masse in jedem Bereich

Ist es wirklich sinnvoll und notwendig in außergewöhnlichen Zeiten wie diesen Skilehrer aus Großbritannien und den Niederlanden zur Ausbildung nach Österreich einreisen zu lassen? Ganz abgesehen vom Covid-Risiko:

Gibt es in Salzburg nicht genug Jugendliche, die gern eine solche Ausbildung machen würden?

Der Arbeitsmarkt ist derzeit äußerst angespannt und wir könnten jenen eine Ausbildung und auch die Jobs zukommen lassen, die sie brauchen.

Sollten wir nicht stolz auf unsere österreichischen Ski- und Snowboardlehrer sein, die mit einheimischen Kenntnissen ihre Erfahrung weitergeben können? Vielleicht soll sich der Salzburger Skilehrerverband mit Obmann Gerhard Sint überlegen, ob es tatsächlich sinnvoll ist, Dutzende Skilehrer irgendwoher zu holen. Die Zeit ist gekommen, in der es in jedem Bereich nicht um Masse, sondern um Qualität geht.





Marianne Gruber, 5580 Tamsweg