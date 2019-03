Qualitätsvorgaben für den Obus-Betrieb

Sehr geehrte Salzburg AG, Ihrem Internet Auftritt entnehme ich, dass es eine Hausordnung und diverse Tarifbestimmungen für den Obus-Betrieb gibt. Ziemlich einseitig. Was fehlt, sind selbst vorgegebene Qualitätsvorgaben, die es einem Fahrgast erlauben, zu wissen, was er für den bezahlten Fahrpreis und in welcher Qualität bekommt. Die "Salzburger Nachrichten" haben ja im September und Oktober des Vorjahrs über die Qualitätsmängel im Betrieb berichtet. Seither scheint nicht viel passiert zu sein. Das musste ich als Geschädigter selbst feststellen. Das Lösen eines Tickets am Automaten des Bahnhofsvorplatzes war am 13. 3. 2019 nicht möglich. Scheint ein Dauerfehler zu sein, da dies vor ca. einem Jahr auch nicht möglich war. Angebotene Fahrpreisermäßigungen können beim Lösen eines Fahrscheines beim Busfahrer nicht realisiert werden. Vielleicht ist es am Einfachsten, die Automaten abzubauen, damit sich kein Fahrgast ärgert.







Ernst H. Knoll, 1180 Wien