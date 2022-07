Quarantäne-Aus bringt Sorgen

Das offensichtliche Aus der Quarantänepflicht für Corona-Infizierte - bei konstant hohen Infektionszahlen - markiert einen weiteren Tiefpunkt in der ohnehin absolut verkorksten Corona-Politik der Bundesregierung. Mit diesem Gesundheitsminister kommt man vom Regen in die Traufe!

Den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin möchte ich sehen, der oder die so mir nichts dir nichts am Arbeitsplatz mit einer Corona-infizierten Person zusammenarbeitet, so als wäre alles im grünen Bereich!

Und was ist mit jenen Menschen, welche kein Corona haben, sondern schlicht aus Verantwortungsbewusstsein Maske tragen? Diese sind von Corona-Infizierten nicht mehr zu unterscheiden.

Mag. Myriam Insam MBA, 5020 Salzburg