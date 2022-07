Quarantäne-Aus wird keine Erfolgsgeschichte

Sehr geehrte Frau Redakteurin Inge Baldinger, besten Dank für Ihre treffende psychologische Darstellung des österreichischen Gemüts in der hiesigen Bevölkerung: "Was man von Menschen erwarten darf." (SN, 28. 7.)

Die aufgezeigten Widersprüche überschlagen sich förmlich und lassen de facto keine Hoffnung aufkommen auf ein gutes, gelingendes Unterfangen, welches unsere Regierungsverantwortlichen mit den zuletzt beschlossenen Quarantäne-Aus-Maßnahmen per 1. August auf den Weg bringen wollen.

Der stellvertretende Ärztekammerchef hat im Morgenjournal rezitiert, dass die Österreicher und Österreicherinnen nicht das erforderliche Selbstverantwortungsgefühl in sich tragen, damit solche Quarantäne-Aus-Maßnahmen sich zu einer nationalen Erfolgsgeschichte entwickeln könnten.

Als älterer und erfahrener Bürger unseres Landes muss ich ihm da leider Recht geben. So wie auch Ihrem letzten Satz: "Die Pandemie dürfte nicht Jahre dauern."







Hubert Zach, 7311 Neckenmarkt