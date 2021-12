Querdenker Rudolf Steiner

Zum SN-Artikel über anthroposophische Medizin vom 7. 12. 2021:

Im SN-Beitrag über anthroposophische Medizin behauptet ein Physiker, dass Rudolf Steiner, die Naturwissenschaft eher als Feind gesehen habe. Das wird ihm aber keineswegs gerecht. Immerhin hat er im ausgehenden 19. Jahrhundert an der TU in Wien studiert und nach seiner Dissertation eine Stelle angenommen als Herausgeber der naturwissenschaftlichen Schriften Goethes in Weimar. Er war nach meinem Verständnis ein Querdenker im ursprünglichen Sinne, wie ein anderer großer Österreicher, Robert Jungk. Dr. Rudolf Steiner, geb. 1861, hat weder die Naturwissenschaften noch die Medizin abgelehnt, er empfand sie aber als einseitig. Dieser Einseitigkeit wollte er sowohl erkenntnistheoretisch als auch im praktischen Leben etwas entgegensetzen.

Wer sich selbst überzeugen möchte, was für ein außergewöhnlicher und bis heute relevanter Mensch und Denker er gewesen ist, dem sei seine 1925, kurz vor seinem Tode so weit fertig gestelle Autobiografie "Mein Lebensgang" zur Lektüre empfohlen.



Mathias Föppl, 5020 Salzburg