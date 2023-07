Quereinsteiger im Lehrberuf

Es ist nicht verwunderlich, dass sich immer weniger junge Menschen für den Lehrberuf entscheiden. Sicher ist daran nicht nur die lange Studiendauer schuld, die ohnehin verkürzt werden soll. Es muss ja richtig Frust aufkommen, wenn man die vielen hoch bezahlten Bildungsexperten betrachtet und die Ideen, die von diesen produziert werden. Nun meint man, den Lehrermangel mit "Quereinsteigern" beheben zu müssen. Eine schreckliche Idee, die dazu führen wird, das Bildungsniveau unserer Kinder nach unten zu nivellieren. Jeder Handwerker erlernt seine Profession von "der Pike auf". Mit Lehrabschluss-, Gesellen- und Meisterprüfungen. Auf unsere Jugend will man interessierte Quereinsteiger loslassen. Ohne jeglichen Unterbau in Pädagogik, Didaktik usw. Und die Praxis beweist, einige dieser Quereinsteiger steigen bereits wieder aus. Wahrscheinlich doch nicht so "easy", sich hinzustellen und den Lehrer zu geben.





Johanna Milz-Lechner, 5101 Bergheim