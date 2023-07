Quereinsteiger im Lehrberuf

Zum großen Erstaunen wird festgestellt, dass im Herbst zu wenig Lehrpersonal zur Verfügung steht. War es nicht absehbar, dass durch die Verlängerung des Lehramtsstudiums und die gleichzeitige Pensionierungswelle der Babyboomer eine Lücke entstehen muss? Nun wird zurückgerudert, man will das Lehramtsstudium wieder kürzen, Pensionistinnen und Pensionisten zum Weitermachen animieren und Quereinsteiger in die Schulen holen. Da setzt bei mir, zumindest bei einem Punkt, das Verständnis völlig aus. Wenn man davon ausgeht, dass eine angehende VS-Lehrerin oder ein VS-Lehrer durch die Matura weitestgehend die fachliche Qualifikation aufweisen müsste, ein Volksschulkind zu unterrichten, so bleiben sechs (!) Jahre, um sich der Didaktik und Methodik des Unterrichtens zu widmen. Da sollen jetzt plötzlich Personen ohne jegliche pädagogische Ausbildung auf die Jugend losgelassen werden. An die verantwortlichen Stellen gerichtet: Befreit das Lehrpersonal von den vielen völlig unnötigen Erhebungen, Dokumentationen, Aufzeichnungen und sonstigem administrativen Schreibkram! Auch kann die Schule nicht für alles von A (wie Aufklärung) bis Z (wie Zahnhygiene) verantwortlich sein, denn dies ist weitgehend Aufgabe der Eltern. Und kehrt zurück zu einem gesunden zeitlichen Maß der Ausbildung, dann wird es auch wieder mehr Interessentinnen und Interessenten für einen der schönsten und wichtigsten Berufe geben.



Herbert Nill, 5671 Bruck