"Querschläger" - seit langem das Beste

Der "Querschläger" von Fritz Messner (23. 7.) ist das Beste, was ich seit langem gelesen habe! Aber der Hausverstand fehlt nicht nur den Besuchern der Almen, sondern auch Richtern, die ein derartiges Urteil aussprechen. Und er fehlt auch allen, die die erfolgreichen Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 in Österreich jetzt im Nachhinein schlecht reden. Diesen wären Zustände, wie wir sie jetzt in Israel, den USA oder vielen anderen Ländern sehen, offenbar lieber gewesen. Aber, wie geschrieben wurde, ist der Hausverstand bei vielen leider nicht mehr vorhanden.



Mag. Reinhard Fischill, 4864 Attersee