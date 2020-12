Zum "Querschläger: Nobelimmobilien zu Schnäppchenpreisen": Fritz Messner hat den Nagel wieder auf den Kopf getroffen, indem er in seinem Beitrag am 10. 12. 2020 in der Regionalausgabe der SN jene Rumänin, die eine baufällige Badehütte am Wolfgangsee um den stolzen Preis von 755.000 Euro ersteigert hat, als Strohdame bezeichnet hat. Ich möchte auf gut Flachgauerisch dazu sagen: "De Sach stinkt!"



Heinz-Dietmar Fürst, 5081 Anif