Quo vadis, Arenbergstraße?

Zum Leserbrief "Architektur - gestern und heute" ist anzumerken, dass die Architekten der vorigen Jahrhunderte ihre Prachtbauten zumeist auf offenen Plätzen gehörig in Szene setzten, sodass sie von möglichst vielen Menschen bewundert werden konnten. Der geplante "Funktionsbau" im letzten unverbauten Areal entlang der Arenbergstraße wäre jedoch für die Allgemeinheit überhaupt nicht einsichtig, außer für die vom Bauklotz betroffenen Anrainer. Aufgrund der Beengtheit der Straße in diesem Abschnitt (Häuser Nr. 25 bis 29A) ist mit massiven Einschränkungen der Lebens- und Wohnqualität wie z. B. Verlust von Tageslicht zu rechnen, vom Wertverlust der Häuser bzw. Wohnungen ganz zu schweigen.

Und überhaupt, hat schon mal jemand hinterfragt, ob der "Standort Schloss Arenberg" eigentlich für uns Salzburger wirklich so attraktiv ist, wie behauptet? Oder eh nur für Mitglieder der American Austria Foundation? Warum plant man so einen "Prachtbau" nicht woanders, wo viele tausend Menschen ihn täglich bewundern können, wie zum Beispiel an der Bürglsteinstraße? Oh nein, dann stünde er ja vor dem Haus des zitierten Leserbriefschreibers. Irgendwas stimmt da nicht. Schade, Du schöne, verträumte Arenbergstraße.





Gabriele Fiedler, 5020 Salzburg