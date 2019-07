Quo vadis Bundesheer?

Aufwerten oder abschaffen? - da aber für Variante eins der politische Welle fehlt, bleibt nur Variante zwei - so SN-Redakteur Alexander Purger in seinem "Politik Pur" vom 1. 7..

Aber es gäbe noch eine andere Lösung: nicht abschaffen, aber auf die sündteure Abfang-Jägerei verzichten!

Laut Neutralitäts-Gesetz sollten wir uns verteidigen können - tatsächlich aber hätten wir uns seit 1955 niemals gegen einen Angriff wehren können - "sondern haben immer darauf vertraut, dass uns die Neutralität, die NATO oder die EU schon beschützen werden" - das konstatiert Alexander Purger.

Angesichts unserer geographischen Lage, umgeben von EU-Partner-Ländern!, scheint wohl eine Bedrohung aus der Luft das geringste Risiko - mit den Mitteln, die durch den Wegfall der teuren Donnervögel frei würden, sollte es möglich sein, das zu finanzieren, was unser Bundesheer wirklich braucht!

Sanktionen wegen ungenügender Verteidigungs-Bereitschaft? Würden die drohen, so wären sie schon seit Jahrzehnten fällig gewesen - und wer hätte überhaupt das Recht, uns für den Verzicht auf die unnötige Abfang-Jägerei zu "bestrafen"?





Helmut Hintner, 5020 Salzburg