Quo vadis Europa?

Österreichs Politiker lieferten sich einen Schlagabtausch bezüglich Abfederung der Preissteigerungen. Diese Inflation hat zwei Ursachen: Geopolitik und Corona.

Die Nachwirkungen von Corona sind bekannt. Die Sanktionen gegen Russland sind ein Bumerang. Diesbezüglich fand Anfang April der BASF Chef klare Worte. Europas Wirtschaft ist bei Rohstoffen und Energie auf Importe angewiesen und so sollten die Europäer auch ihre Außenpolitik gestalten.

Was Sanktionen angeht, misst Europa mit zweierlei Maß. Wurde Saudi Arabien je mit Sanktionen belegt? (Menschenrechte, Kashoggi, Jemen)

Die diplomatische Tür zu Russland hat Europa zugeschlagen. Der Stolz, diese Türe wieder zu öffnen, ist groß in Europa. Für Russland ist die EU kein Thema mehr. Ein Rohstoffgigant wie Russland ist nicht isolierbar. Europas Wirtschaft wird ins Hintertreffen kommen. Treffen wird es wieder das Volk in Form von Wohlstandsverlust. Wie schön, dass unsere Politik streitet.



Norbert Ottinger, 5204 Straßwalchen