Quo vadis Europa

Wohin führt der Weg in der EU? Die EU ist ein Hoffnungsprojekt, an das wir alle glauben möchten, doch es ächzt und knirscht im Gebälk. Großbritannien ist ausgetreten und die Unzufriedenheit steigt in vielen Ländern. Die Konstruktion der EU ist nicht zu Ende gedacht; wir haben ein Europäisches Parlament mit vielen Ideen und Vorschlägen aber die Umsetzung scheitert an einer schwachen Entscheidungsstruktur. Die letzte Entscheidung liegt beim Rat, repräsentiert durch die Präsidenten der nationalen Länder; hier reicht eine Stimme, um eine Entscheidung zu blockieren. Die Länder Nord und Süd sowie Ost und West haben sehr unterschiedliche Wünsche und Vorstellungen. Bevor wir zur Frage schreiten, brauchen wir mehr oder weniger EU, muss diese Schwachstelle behoben werden. Es ist klar die Länder der EU können in einer globalen Welt im Wettbewerb nur bestehen, wenn wir als geeinigte EU auftreten. Einigkeit und gefestigte Entscheidungsstruktur sind die Voraussetzung für Erfolg. Nur dann finden wir Beachtung und werden ernst genommen in der Weltpolitik. Einigkeit nach außen und Aufbau von Vertrauen nach innen sind die Erfolgsfaktoren! EU-intern gibt es genügend Themen, die in Angriff genommen werden können. Umwelt, Klima, beenden von Steueroasen (Abschaffen von Niedrigsteuerländer bringt jährlich mehr als 100 Mrd. Euro), Kampf gegen Lobbyismus in Brüssel (Reduktion der großen Player in der Wirtschaft, Landwirtschaft, Banken ect.). Small is beautiful* braucht weniger Kontrolle. Ein wichtiges Klimathema ist die Schaffung einer europäischen Infrastruktur für Personen und Güterverkehr auf der Schiene (einheitliches Netz, Signaltechnik, Lokomotiven, Sprache und Personalqualifikation, Logistik) all das ist erforderlich um wettbewerbsfähig zu sein und zu bleiben.

Vieles ist am Papier vorhanden und scheitert an der Koordination und Durchführung. Wenn sich also die EU tatkräftig um die Realisierung dieser Projekte kümmert, wird

bei den EU-Bürgern Vertrauen und Einigkeit wieder gestärkt.

F. Schumacher

Günter Schrottmeyer, 5350 Strobl