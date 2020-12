Mit großer Sorge verfolge ich das Tohuwabohu, welches gerade auf der Universität Salzburg (PLUS) herrscht. Diese Farce geht nun schon seit Monaten und mir stellt sich hier unweigerlich die Frage, ob Herr Rektor Lehnert wirklich die geeignete Wahl ist, um die dringend benötigten Reformen durchzuführen. Seit Beginn des Regiments des Rektors scheint ein signifikantes Kommunikationsproblem zu herrschen, kleine "vermeintlich unerwünschte" Fachbereiche erfahren erst aus den Medien, dass sie abgeschafft beziehungsweise eingegliedert werden sollen. Das Ganze erinnert mehr an ein autoritäres als an ein offen demokratisches System, wo alle Beteiligten zu einem Diskurs eingeladen sind.

Die Aussage "wir machen mit dem Konzept so weiter", nachdem der Senat mit 13 zu 26 Stimmen für eine Abwahl stimmten, und das obwohl sich auch noch zwei Stimmen enthielten, erscheint mir hier als sehr provokant. Reformen sind unumgänglich und gehören in jedem Fall eingeleitet, jedoch müssen alle Bereiche mit eingeschlossen werden, nur so kann die Universität Salzburg mit der Zeit gehen, um den großen Aufgaben, die auf uns alle zukommen, gewachsen zu sein!

Quo vadis Uni Salzburg?





Manuel Ebner, 5020 Salzburg