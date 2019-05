Quo vadis - Wals-Siezenheim?

Dieses "quo vadis", eine historische lateinische Phrase, dem Apostel Petrus zugeschrieben, bekommt, wenn ich die SN vom 17. 5. 2019 zum Thema "Spar plant Großes an der B1 in Wals" lese, eine Bedeutung für die Entwicklung von Wals-Siezenheim aus raumordnungs- und verkehrspolitischer Sicht und entlarvt die Forderung "wir fordern ein lebenswertes Wals-Siezenheim" als politisch wertlose Phrase.

Dass die Posch-Kreuzung an der B1 verkehrstechnisch ein neuralgischer Punkt ist, steht außer Zweifel, nur er wäre bei gutem Willen lösbar gewesen. Was hier betrieben wurde, war Spiegelfechterei, denn die nun zum Teil ausgeführte Lösung mit einem Radweg, der am Anfang und Ende große Gefahren birgt, und dem nun geplanten Spar-Markt wird die Stau-Belastung nur vergrößert.

Bgm. Maislinger sagt in seiner Stellungnahme, "wir sind eine stark wachsende Gemeinde - da muss auch die Nahversorgung stimmen". Das ist schon richtig, nur es ist beschämend, wenn man den Kopf vor den Betongoldinvestoren senkt und dabei das Kaufhaus direkt im Dorf, den Hofladen-Verkauf unserer Bauern, zum Sterben verurteilt und das vor allem mit einer absoluten ÖVP-Mehrheit.

Aus all dem geht klar hervor, das die dz. geltende Raumordnung und die Verkehrspolitik das Entscheidungsvermögen der Gemeindepolitik überfordert. Gemeindepolitik kann und darf kein Kniefall in Form einer indirekten Befangenheit sein, das Geschehen um die Vorgänge B1-Posch-Kreuzung ist aber mit diesem Mangel behaftet. Eine Raumordnung nach dem Muster unserer bayerischen Nachbarn wäre da sehr hilfreich.



Helmut Auer, 5071 Wals