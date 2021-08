Radarfallen für laute Fahrzeuge

Nachdem unter LR Stefan Schnöll einiges in Sachen Raserei/Straferhöhung für Tempoüberschreitungen für Kfz und Motorräder weitergeht, vielleicht noch eine Anregung: In Frankreich testet man bereits Radarfallen, die überlaute Motorräder und Autos auch dann blitzen, wenn sie die Geschwindigkeit einhalten.

Meiner Meinung nach ist unnötiger Lärm von teilweise auffrisierten Fahrzeugen - besonders in Städten - zu wenig thematisiert. Und dass etwa in Salzburg beim Kieselgebäude mindestens bei jeder zweiten bis dritten Rotphase der Ampel noch jemand bei Knallrot einfährt, wird nie kontrolliert. Sehr unangenehm für Fußgänger und Radfahrer. Die Gelder könnten sinnvollerweise in die Öffis gesteckt werden. Psychologische Nachschulungen auf eigene Kosten würden dem Spuk bald ein Ende bereiten.



Andrea Nießner, 5020 Salzburg