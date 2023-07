Radarkontrollen machen Sinn

Zum Brief an die SN "Radarkontrollen verärgert" (19. Juli):

Herr Zander, ich muss Ihnen leider widersprechen. Die österreichische Regierung bringt der eigenen Bevölkerung sehr wohl Wertschätzung entgegen. Es gibt die laut Gesetz gültigen, höchstzulässigen Geschwindigkeiten für Ortsgebiete, Freilandstraßen, Autobahnen und so weiter. Für Bereiche, in denen diese eine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen, wird eine niedrigere Höchstgeschwindigkeit festgelegt und das auch mit entsprechenden Verkehrsschildern deutlich gekennzeichnet. Warum Geschwindigkeitsbeschränkungen nicht eingehalten werden, es im Falle einer Warnung vor Radarkontrollen auf einmal aber doch möglich ist, kann ich in keinster Weise nachvollziehen. Obendrein zeugt ein solches Verhalten für mich von Null Wertschätzung für Mitmensch und Umwelt.





Marianne Steinhögl, 5026 Salzburg