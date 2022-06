Radfahren in Salzburg

Neulich mit dem Rad auf dem Weg zur Gaisbergspitze haben mich nach der Zistel gezählte 15 Motorräder und etliche Autos in einer 50er Zone mit 100km/h und mehr überholt. Teilweise sind sie so knapp vorbeigefahren, dass ein kleiner Wackler fatale Auswirkungen gehabt hätte. Das scheint soweit niemanden wirklich zu stören. Sowie man aber von der Asphaltstraße auf einen Schotterweg am Gaisberg abbiegt (für die Auffahrt oder Abfahrt), springen einen die Verbotsschilder nur so an, und manchmal auch ein wütender Jäger oder Grundbesitzer. Immer öfter blockieren umgesägte Baumstämme die Durchfahrt oder Glasscherben oder Nägel auf dem Boden zerstören die Reifen.

Im Winter mit dem Rad in der Stadt unterwegs zu sein, ist oft abenteuerlich. Die Radwege, die ich benutze, werden meist erst zwei Tage nach Schneefall geräumt, manchmal auch überhaupt nicht. Oft endet die Schneeräumung auch mitten am Radweg - vorausschauendes Fahren ist angesagt, um einen Sturz zu vermeiden.

Im Sommer gibt es teils sehr gute Radwege (entlang der Salzach, zum Europark usw.), teils enden Radwege im Nichts oder auf einem schmalen Radstreifen auf einer stark befahrenen Straße. Oft ist die Führung der Radwege unlogisch und provoziert ständig Kollisionen (z. B. Nonntaler-Brücke auf beiden Seiten). Nichts für schwache Nerven.

In Parsch/Gnigl wurde eine Brücke neu gebaut und geflissentlich auf die Existenz von Radfahrer/-innen vergessen. Zuletzt wurde eine BMX-Strecke für Jugendliche zerstört.

Da könnte einen das Gefühl beschleichen, dass man als Radfahrer in Salzburg unerwünscht ist und wenn man ein Verschwörungstheoretiker wäre, könnte man sich zu der Annahme versteigen, dass eine "höhere Macht" uns vom Radfahren abhalten will. Das ist natürlich totaler Quatsch. Hoffentlich!



Martin Tollich, 5020 Salzburg