Radfahren ist in der Stadt Salzburg gefährlich

Achtung Lebensgefahr! Fahren Sie mal im Juni 2021 mit dem Rad die St.-Julien-Straße entlang. Bodenmarkierungen sind nicht mehr normgerecht gekennzeichnet, nicht mehr erkennbar, Nicht-Exekutieren der StVO beim Mehrzweckstreifen, eigenartige Ampelregelungen mit drei Stopps auf 100

Metern usw. Fahrradfahrer fühlen sich zeitlich in das letzte Jahrtausend versetzt und hier lebensgefährlich! Ja, Radfahrer könnten zum Ost-West-Queren der Stadt vier Kilometer nach Norden oder Süden ausweichen. Fahrradfahrer willkommen im Jahr 2021!

Ich will gar nicht wissen, wie viele Personen sich beruflich planend in der Stadt Salzburg mit Fahrradfahren beschäftigen. Auch die ganzen Widerstände und Gegenargumente zum Verbessern der Radfahr-Situation sind nicht mehr verkraftbar. Wahrscheinlich liegt es an der physikalischen Blindleistung - denn wirklich positive Verbesserungen spürt man kaum. Für mich ist das Ergebnis eindeutig. Es wurde und wird zum Thema Radfahren in der Stadt sehr vieles versäumt. Es reichen nicht schöne Folder oder nett bestrichene "Fahrradstraßen" - auch hier kaum Wirkleistung.

So schaffen wir die Klimawende nie! Radfahren in der Stadt Salzburg: Schaut doch

einfach mal in andere Städte - es ist keine Raketenwissenschaft - es geht vielfach einfach nur ums Wollen und um Initiative!

Gerhard Putz, 5071 Wals