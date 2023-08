Radfahren mit Licht am Tag ist sicherer

Liebe Radfahrer, bitte denkt daran, auch tagsüber ein Licht am Fahrrad einzuschalten - man wird einfach viel besser und vor allem früher wahrgenommen und gesehen. Ich selbst fahre ausschließlich mit Licht, da ich gemerkt habe, dass ich mich viel sicherer fühle. Vor allem jetzt, wo in der Früh die Sonne schon wieder so tief steht, dass man hier sowieso stark geblendet wird.

Und es wäre auch nett, wenn die Raser etwas langsamer unterwegs sein könnten und alle mehr Rücksicht auf die anderen

Benutzer der Radwege nehmen würden. Rennen fährt man hier nicht. Und die Klingel am Fahrrad darf auch ruhig öfter mal

eingesetzt werden.



Manuela Hauthaler, 5020 Salzburg