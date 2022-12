Lieber Martin Frewein, zu deinem Leserbrief möchte ich dir gratulieren. Dass du dir als Zwölfjähriger Gedanken über die Verkehrssicherheit machst, ist bemerkenswert. Du beklagst, dass so viele Radfahrer ohne Licht unterwegs sind und meinst, dass es für diesen traurigen Zustand keine Erklärung gibt. Lieber Martin, die Erklärung ist, dass so viele Verkehrsteilnehmer das Hirn genauso ausschalten wie ihr Licht. Und es gibt leider kein Gesetz, dass man das Hirn einschalten muss, wenn man am Verkehr teilnimmt.



Michael Gersdorf, 5020 Salzburg