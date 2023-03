Radfahrer sollen eine Schleife fahren

Zu "Hof fordert Tempo 60 bei Gefahrenstelle" (SN vom 11. 3.): Warum soll auf der Wolfgangsee-Straße eine 60-km/h-Beschränkung eingeführt werden, wenn doch eine Unterführung dieser Straße bereits vorhanden ist? Die Radfahrer werden halt, ebenso wie woanders Fußgänger auch, hier zur eigenen Sicherheit eine Schleife fahren müssen. Denn wenn man eine Radtour macht, dann sollte man auch diese zwei Minuten mehr an Zeit aufwenden, zur allgemeinen Verkehrssicherheit.

Warum es hier wegen Fahrradfahrern zu mehr Unfällen gekommen ist, bleibt unerklärlich. Denn Mopedfahrer und Motorradfahrer sind ebenso "schmal" wie Radfahrer - und vielleicht ist die Unfallursache ja nicht bei den Autofahrern bzw. deren Geschwindigkeit gelegen, sondern den allerorts üblichen Verdrehungen der Sicherheit im Straßenverkehr, wo Radfahrer einfach gegen Einbahnen fahren dürfen, Zebrastreifen in vollem Tempo zur Querung benutzen, Fußgängerzonen "befahren dürfen", ohne in akzeptablem Abstand erkennbare Handzeichen einfach abbiegen oder nebeneinanderfahren und auch so parallel abbiegen. Das kommt halt nicht gut.

Vielleicht sollte man hier wieder zurück zu den alten Fahrradregeln. Etwas Knigge täte den Radfahrern sicher nicht schaden.



5301 Eugendorf



Doris Bernhofer,