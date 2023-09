Als langjähriger Betreuer von jungen Menschen habe ich auch so manche Radausfahrt geleitet und dabei festgestellt, dass junge Menschen unter 14 Jahren beim Radfahren oft nicht die volle Übersicht haben. In einer Art "Tunnelblick" merken sie dann nicht, was sich links und rechts und vor allem in etwas größerem Abstand vor ihnen abspielt. In einem Bikepark kann das schlimme Folgen zeitigen.



Dr. Egbert Kainzbauer, 5020 Salzburg