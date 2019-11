Radikale Maßnahmen gegen Spekulation nötig

In der aktuellen SN-Umfrage stimmen 72,73 % der Aussage zu, dass die Gewinne von Umwidmungen in Bauland für Grundbesitzer beschränkt werden sollten. 27,27% betrachten dies als Eingriff ins Eigentumsrecht und Hemmung der wirtschaftlichen Entwicklung. Es ist hoch an der Zeit, dieser Fehlentwicklung Einhalt zu gebieten! Die Jungen wandern ab, weil sie sich den Traum eines eigenen Heims auf Grund der explodierenden Grundstücks- und Immobilienpreise nie im Leben mehr leisten können.

Schuld an dieser Entwicklung sind die, die ohnehin alles und mehr haben, mangels attraktiver Alternativen für die Veranlagung ihres finanziellen Überschusses jedoch die Preise für Grund und Immobilien in die Höhe treiben. Hier sind radikale Maßnahmen erforderlich, um jeder Spekulation den Boden (!) zu entziehen: Grundstücke und Immobilien können nur mit dem Preis wieder veräußert werden, zu dem sie erworben wurden. Dies hilft dem Finanzamt und den Jungen. Bauland, das nach fünf Jahren noch immer nicht verbaut ist, sollte ohne jede Entschädigung rückgewidmet werden. Darüber hinaus sollte ab sofort für gewidmetes Bauland eine jährliche Gebühr eingehoben werden, die die Spekulationsgewinne zur Gänze zu Gunsten der Allgemeinheit abschöpft.

Ein Eingriff ins Eigentumsrecht? Wie an andern Orten auch, gibt es übergeordnete Interessen. Gesetze sind gemacht und veränderbar - und die Politik aufgefordert, nicht weiter vorrangig die Interessen der ohnehin Reichen und Mächtigen zu bedienen.







Dr. Armin Matt, 5151 Nußdorf