Radikalisierung der Protestbewegung

Zu "Kogler kritisiert Klimaproteste" (SN, 9. 1.):

Werner Kogler ist ein kluger Mann. Er lässt sich nicht von Klebe-Aktivisten vereinnahmen. Recht so! Wer sich auf den Straßen festklebt, verhindert den Transport von Schwerkranken in die Kliniken. Wie man weiß, geht es hier oft um Minuten. Wer sich festklebt, verhindert Einsätze der Polizei und der Sicherheitskräfte. Wer sich festklebt, verhindert die nötige, rasche und freie Fahrt von Feuerwehren zu ihren Einsätzen Dass hier Mensch und Tier verbrennen können, wird ignoriert. Es geht ja um die "hehre Sache", wie wir schon gehört und gelesen haben. Es ist die Radikalisierung unter den Aktivisten und Aktivistinnen! Dass man - nicht nur in Berlin - in Wien Autoreifen zersticht und Radmuttern lockert, zeigt eine Verkommenheit, die Angst macht. Kogler hat Recht, diese Aktionen gehen nach hinten los. In Bayern wird scharf reagiert. Recht so!

Rudolf Prill, 9071 Köttmannsdorf