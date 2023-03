Radioaktiver Abfall belastet die Zukunft

Wie wäre es eigentlich, wenn sich die sogenannten Klimaaktivisten statt nur auf den Straßen in Österreich auch mal in Brüssel vor den Gebäuden der Europäischen Kommission festkleben würden? Schließlich zeigt doch allein schon das Beispiel Frankreich mit seinem zum Teil großen alten, maroden Atomkraftwerken, deren Laufzeit nun auch noch verlängert werden soll, wie fahrlässig mit der Gesundheit

der Menschen und der Umwelt selbst bei störungsfreiem Betrieb der Atomkraftwerke umgegangen wird. Und auch die Fridays-for-Future-Aktivisten könnten auf die Zukunft hinweisen, die über Jahrtausende durch schwer radioaktiven Abfall so belastet wie bedroht sein dürfte, für den bisher noch nicht einmal ansatzweise Endlagerstätten in Sicht oder überhaupt in Planung sind.





Ernst Pitlik, 1220 Wien