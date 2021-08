Radkoordinationsstelle muss erhalten bleiben!

In Zeiten des Klimawandels, in denen wir uns doch alle wünschen, dass möglichst viele Menschen ihr Auto stehen lassen und aufs Rad steigen, kann der Fahrradverkehr nicht so nebenbei behandelt werden. Die Autos werden immer größer und breiter und wir Radler sollen uns, wenn es auf der Straße eng wird, immer in Luft auflösen - geht's noch?

Ein Beispiel: der verhinderte Radstreifen vom Bahnhof ins Zentrum in der Rainerstraße beim Perron, der wegen Verlusts von ein paar Parkplätzen nicht umgesetzt wurde, obwohl ausreichend Parkraum in Tiefgaragen verfügbar wäre.

Deswegen muss es weiterhin eine Radkoordinationsstelle geben, die in alle straßenbaulichen Maßnahmen mit ihrem Fachwissen einbezogen wird. Statt Stellenabbau ist jetzt Stellenerhalt und -aufwertung für den Fahrradverkehr dringend erforderlich, um dem Fahrrad als CO2-freies Verkehrsmittel einen angemessenen Raum zu geben.

Wolfgang Burgstaller, 5020 Salzburg