Radlegger gießt Öl ins Feuer

Zum Artikel im SN-Lokalteil vom 19. 7.: Wolfgang Radlegger, ehemaliger SPÖ-Chef im Land Salzburg, befeuert den innerparteilichen Dauerstreit. Während sich Willkommensklatscher und Einwanderungsbremser unversöhnlich gegenüberstehen, hat der Politpensionär nichts Besseres zu tun, als Öl in das Feuer zu gießen. Im Migrationsstreit, so sprudelt er unbekümmert heraus, stehe er auf der Seite der Flüchtlinge. Gelingt es nicht bald, eine einheitliche Parteilinie an den Tag zu legen, dann bleibt das Bundeskanzleramt für die SPÖ ein unerreichbares Ziel.

Dr. Wolfgang Geppert, 1010 Wien